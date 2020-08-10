American Express проделана большая работа по повышению эффективности

10 августа 2020, 15:15

ГК «ФИНАМ» провела исследование инвестиционной привлекательности American Express.

Аналитики считают, что, несмотря на слабую отчетность за II квартал 2020 года на фоне пандемии, компания сможет быстро восстановить показатели благодаря оптимизации расходов, высокой ликвидности и достаточности капитала. Акции эмитента рекомендуется «Покупать» с целевой ценой $110, потенциал роста составит 15,3%.



American Express — американская диверсифицированная финансовая компания, четвертая по величине платежная система в мире. Специализируется на финансовых услугах в сфере путешествий и туризма, выпускает кредитные и платежные карты и дорожные чеки.



Компания представила довольно слабые результаты деятельности за II квартал 2020 года, на который пришелся разгар «коронакризиса», говорится в аналитической записке: «Квартальная чистая выручка упала на 29,2% в годовом выражении до $7,67 млрд, и оказалась слабее консенсус-прогноза на уровне $8,1 млрд. Выручка подразделения по обслуживанию физических лиц просела на 23,4%, до $4,63 млрд, подразделения по обслуживанию юридических лиц — на 30,6% до $2,26 млрд. Поступления в сегменте процессинговых услуг и обслуживания финансовых транзакций упали на 40,9% до $929 млн. Чистая прибыль рухнула до $257 млн, или $0,29 на акцию, против прибыли в размере $1,76 млрд, или $2,07 на акцию, в аналогичном периоде прошлого года».



Главным фактором падения прибыли стал рост отчислений в резервы на возможные потери по кредитам — до $1,56 млрд против $861 млн во II квартале 2019 года. По состоянию на конец отчетного периода общий объем резервов на покрытие возможных убытков по кредитам составил $6,23 млрд, или 8% от всех выданных займов, против $2,17 млрд, или 2,6%, в конце прошлогоднего квартала.



Вместе с тем, аналитики подчеркивают, что компании удалось остаться прибыльной и сохранить высокие показатели достаточности капитала: «Коэффициент достаточности капитала Tier 1 Capital Ratio оказался на вполне высоком уровне — 14,8%, заметно увеличившись с 12% в аналогичном квартале прошлого года».



American Express подошла к кризису, имея сильные позиции с точки зрения достаточности капитала и ликвидности. Компания перевела сотрудников на удаленную работу, приняла ряд программ по финансовой поддержке клиентов в потребительском секторе и в сегменте малых предприятий. А также разработала план по оптимизации расходов, чтобы сохранить инвестиции в инициативы и продукты, критичные для ее стратегии долгосрочного роста. По мнению аналитиков «ФИНАМа», проделанная работа над повышением эффективности поможет компании выйти из текущего кризиса с приемлемыми потерями, сохранив квалифицированный персонал и клиентскую базу, и показать быстрое восстановление после победы над коронавирусом.