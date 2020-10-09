Пандемия не помешает Bristol Myers Squibb наращивать фармбизнес

9 октября 2020, 9:15

ГК «ФИНАМ» исследовала инвестиционную привлекательность биофармацевтической компании Bristol Myers Squibb.

Рост выручки по основным наименованиям и привлекательность акций для долгосрочного инвестирования будут способствовать росту капитализации компании. Акции эмитента рекомендуется «Покупать» с целевой ценой $79,94, потенциал роста составит 31,6%.



Bristol Myers Squibb — американская биофармацевтическая компания. Ведет деятельность по 4 ключевым направлениям, крайне востребованным в современном мире: онкология, иммунология, кардиология и фиброзы. Компания насчитывает свыше 30 реализуемых на рынке препаратов, которые обеспечивают ей рост выручки, а линейка экспериментальных препаратов включает в себя десятки наименований.



Аналитики позитивно оценивают опубликованную компанией отчетность за II квартал 2020 года: «Во II квартале выручка Bristol Myers Squibb продемонстрировала рост на 61,6% (г/г) и составила $10,13 млрд, превысив усредненные прогнозы на $90 млн. Чистый убыток компании составил $85 млн, снизившись на 105,9% (г/г), а в скорректированном виде имела место чистая прибыль в размере $1,63 на акцию, которая на 16 центов превзошла ожидания», — говорится в аналитической записке.



Отрицательное влияние пандемии коронавируса на выручку во II квартале оценивается компанией в сумму порядка $600 млн, однако, по мнению аналитиков, положительная динамика выручки по основным наименованиям не дает причин для пессимизма: «Продажи ключевых наименований, за исключением одного, показали положительную динамику: выручка Eliquis выросла на 6%, до $2,16 млрд, Orencia — на 4%, до $750 млн, Opdivo — снизились на 9%, до $1,65 млрд». При этом выручка в Соединенных Штатах увеличилась на 77% до $6,5 млрд, а за пределами США — возросла на 40%, до $3,6 млрд.



«Пандемия не подорвет способность Bristol Myers Squibb демонстрировать достойный рост выручки, ведь появление опасного вируса не отменяет необходимости предотвращать тромбы, уменьшать риск инсультов, лечить онкологические заболевания и многое другое, подвластное препаратам фармкомпании», — делают вывод аналитики ГК «ФИНАМ». По их словам, акции эмитента за последние 12 месяцев опережают рынок по доходности – 18,1% против доходности индекса S&P 500, равной 12,05%. Дивидендная доходность Bristol Myers Squibb составляет 3% в сравнении с усредненным показателем по индексу S&P 500 на уровне 2%.



Согласно исследованию, бумаги Bristol Myers Squibb отличается выраженной фундаментальной недооцененностью, а с технической точки зрения демонстрируют потенциал укрепления. Аналитики «ФИНАМа» считают акции компании привлекательным вложением на долгосрочную перспективу и устанавливают для них рекомендацию «Покупать».





