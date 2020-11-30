Акции Amgen выглядят недооцененными по отношению к биотехсектору США

30 ноября 2020, 10:15

ГК «ФИНАМ» провела исследование инвестиционной привлекательности биотехнологической компании Amgen.

Отчетность компании за III квартал превзошла ожидания аналитиков, а рост продаж новых препаратов и возобновление очных консультаций, по мнению экспертов, поможет восполнить снизившуюся в период пандемии выручку. Акции эмитента рекомендуется «Покупать» с целевой ценой $285,74, потенциал роста составит 29,7%.



Amgen — американская биотехнологическая компания, занимающаяся исследованиями, разработкой и производством лекарственных препаратов методами клеточной и молекулярной биологии. Компания считается пионером в области применения живых клеток для производства биопрепаратов. Из небольшой фирмы, основанной три десятилетия назад группой ученых и венчурных капиталистов, Amgen трансформировалась в биотехнологического гиганта с рыночной капитализацией свыше $135 млрд. На сегодняшний день препараты Amgen широко используются для лечения онкологических и гематологических заболеваний, сердечно-сосудистых и нефрологических недугов, патологических состояний костной ткани, псориаза, ревматоидного артрита и других заболеваний.



По итогам III квартала 2020 года выручка Amgen увеличилась на 11,8% (г/г) и превысила усредненные прогнозы на $40 млн, составив $6,42 млрд. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 16,7%, до $2,572 млрд, при этом скорректированная чистая прибыль на акцию составила $4,37 и на 62 цента превысила ожидания.



«Продажи многолетнего блокбастера Enbrel увеличились на 3% до $1,325 млрд, Prolia — возросли на 11,3% до $701 млн, Neulasta — снизились на 21,9% до $555 млн, XGEVA — подросли на 1,1% до $481 млн, Aranesp — уменьшились на 15,0 до $384 млн. Выручка от относительно новых препаратов показала динамичный рост — продажи Repatha возросли на 22% до $205 млн, Parsabiv — на 16,6% до $183 млн, Aimovig — на 59,1% до $105 млн», — говорится в исследовании.



По мнению аналитиков «ФИНАМа», по итогам 2020 года продажи компании продемонстрируют умеренный рост, но в долгосрочной перспективе Amgen сможет восполнить недополученную выручку благодаря возобновлению отсроченной из-за пандемии диагностика хронических заболеваний и назначению врачами соответствующей терапии. Они обращают внимание, что менеджмент компании уже повысил прогнозы по выручке за 2020 год с диапазона $25,0–25,6 млрд до $25,1–25,5 млрд, а прогнозы по скорректированной прибыли на акцию — с $10,73–11,43 до $11,53–11,93.



«Пандемия коронавируса оказала умеренное негативное влияние на бизнес Amgen, при этом рост продаж более новых препаратов позволил преодолеть отрицательный эффект от снижения количества очных врачебных консультаций и назначений лекарств», — отмечают эксперты «ФИНАМа».



Аналитики считают, что бумаги Amgen недооценены с фундаментальной точки зрения по отношению к основным конкурентам и биотехнологическому сектору США в целом и рекомендуют их к покупке с целевой ценой $285,74, потенциал роста при этом составит 29,7%.