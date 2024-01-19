Яким був 2023 рік для українських компаній - дослідження Київстар Бізнес

19 января 2024, 13:15

Український бізнес демонструє стійкість в умовах повномасштабної війни та знаходить нові інструменти для розвитку.

Збільшилась частка компаній, які працюють на повну, перестали втрачати клієнтів та замовників — це свідчить про стабілізацію бізнес-діяльності впродовж 2023 року. Все більше українських компаній знаходять джерело зростання у виході на зарубіжні ринки.



Такі дані оприлюднені у щорічному дослідженні Київстар Бізнес, яке базується на опитуванні представників бізнесу різних масштабів та галузей.



«Київстар тісно взаємодіє з українським бізнесом, є надійним партнером та провайдером інноваційних сервісів. Щоб пропонувати актуальні рішення, ми постійно досліджуємо зміни бізнес-середовища та трансформацію поведінки наших партнерів. Результати цього опитування показують тренд на зростання бізнес-активності, а також інтенсивніше впровадження інновацій для бізнесу, перегляд стратегій та портфелю товарів і послуг», – коментує Костянтин Вечір, B2B-директор Київстар.



Далі – коротко про результати дослідження.



Загальна ситуація в бізнесі покращилася. Більшість опитаних компаній (62%) працюють на повну потужність, ще 24% – з певними обмеженнями, а 5% закрилися. Причини зупинки бізнесів були різні. Одна з тих, що назвали респонденти – мобілізація працівників. Хоча, деяким власникам і менеджерам вдавалося керувати компаніями навіть з лав ЗСУ.



Все більше компаній виходять на закордонні ринки. За рік українському бізнесу вдалося посилити міжнародне співробітництво. Так, протягом минулого року кількість компаній, які працюють із закордонними ринками, збільшилася з 4% до 17%. Йдеться переважно про представників IT та промислового виробництва.



Працівники повертаються в офіси. Майже 50% компаній протягом 2023 року працювали повністю офлайн. Гібридний формат роботи залишається важливим (32%), але вже не таким популярним, як раніше. Лише 18% компаній працювали повністю віддалено в межах України, а 3% – із-за кордону.



Дохідність компаній низька, але рух вперед є. 32% опитаних компаній заявили про збільшення прибутку, в 2022 році таких було лише 20%. Водночас 48% бізнесів скоротили свої прибутки, хоча у 2022-му про це говорили 58%. Фінансову стабільність зберегли 6% підприємств, які змін у прибутку не зафіксували.



Бізнес продовжує адаптувати робочі процеси. Серед найпопулярніших змін – перерозподіл обов’язків працівників (38%), короткострокове планування (31%), зміна звичних бізнес-процесів (29%). Були змушені скоротити персонал 30% компаній, але водночас 14% підприємств навпаки розширили штат співробітників.



Для оптимізації роботи компанії активно використовують нові технології. Серед інструментів, які представники бізнесу називали найчастіше – штучний інтелект, хмарні сервіси для роботи з документами (наприклад, Microsoft 365), CRM та інше.