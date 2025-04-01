ИИ негативно влияет на критическое мышление учеников

1 апреля 2025, 14:15

Использование искусственного интеллекта среди детей школьного возраста резко возросло, поскольку чат-боты используются во всем — от поиска Google до плейлистов Spotify, пишет Axios.

Согласно опросам, осенью 2023 года почти половина молодых людей никогда не использовали инструменты ИИ или не знали, что это такое, но к сентябрю 2024 года 70% американских подростков использовали хотя бы один тип ИИ. Более половины респондентов опроса 2024 года заявили, что использовали искусственный интеллект для помощи в выполнении домашних заданий. Однако учителя бьют тревогу: по их мнению, полагаясь на чат-боты с искусственным интеллектом, дети рискуют "атрофировать" критическое мышление.



В опубликованном в прошлом месяце исследовании ученых из Университета Карнеги — Меллона и компании Microsoft говорится, что инструменты генеративного ИИ при "неправильном использовании... могут привести и приводят к ухудшению когнитивных способностей". Есть опасения, что ребенок будет зависим от ИИ и не сможет самостоятельно выполнять задачи.



