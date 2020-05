Приложение 112.in.ua облегчит жизнь украинцам с особыми потребностями

27 мая 2020, 10:45

В Украине появилось приложение 112.in.ua, которое дает возможность простого и удобного доступа к службам экстренной помощи для людей с особыми потребностями.

Его разработала компания Make IT по заказу ГС «Украинская системы и блокчейн решения». Компания GigaCloud разместила это приложение на собственных облачных ресурсах, с целью обеспечить его стабильную работу и защитить персональные данные пользователей.



По состоянию на начало 2019 года в Украине зарегистрировано более 2,5 млн людей с инвалидностью. Значительная часть из них не может воспользоваться обычным вызовом скорой помощи, полиции или ДСНС, так как имеет проблемы со слухом, зрением, или из-за тяжелого состояния не в состоянии объяснить, что с ними случилось. Приложение 112.in.ua поможет получить быструю и качественную помощь в таких ситуациях.



С помощью приложения человек с ограниченными возможностями может получить полный доступ к службам экстренной помощи. Путем нажатия «горячей» клавиши на собственном телефоне пользователь может немедленно послать сигнал о помощи. После получения сообщения диспетчер приложения благодаря доступу к системе информатизации 112.in.ua получит необходимую информацию о пользователе, его местонахождение и проблему, которую нужно решить. Это позволит оперативно отреагировать на запрос и оказать помощь. Независимо от национальности и языка, пользователи могут передавать информацию диспетчерам, выбрав необходимые пиктограммы в программе или отправив фото события. Приложение создавалось для людей с инвалидностью, но им могут пользоваться все, кто попал в сложную ситуацию. В то же время, люди с инвалидностью смогут всегда использовать его бесплатно.



Проект начал работу в режиме тестирования на базе ДСНС в Тернопольской области. Сейчас в системе 112.in.ua зарегистрировалось более 3000 пользователей. Вызов работает в 18 городах Украины, продолжается работа над подключением других городов ― меморандум о сотрудничестве с проектом подписали уже Харьковский и Калушский городские советы. Приложение доступно для платформы Android, версия для iOS пока в разработке.



«Наше сотрудничество с компанией Make IT направлено ​​на обеспечение положительных сдвигов в развитии экстренной службы реагирования, ― говорит Артем Коханевич, генеральный директор GigaCloud. ― Благодаря облачным технологиям человек сможет воспользоваться приложением в любое время и в любом месте для своевременного получения помощи. Гибкость облачной платформы обеспечит стабильную работу приложения, особенно в периоды пиковых нагрузок и по мере увеличения пользователей. Сбор дополнительной персональной информации от граждан поможет повысить эффективность работы экстренных служб, а мы, в свою очередь, гарантируем ее сохранность, что подтверждено сертификатом соответствия комплексной системы защиты информации (КСЗИ)».



В портфолио GigaCloud уже есть подобные успешно реализованные проекты. На облачной платформе оператора размещены также электронная система для оптимизации работы диспетчерских служб экстренной медицинской помощи «Централь 103» и медицинские информационные системы Health 24 «ЭМСИМЕД» и nHealth. Эти электронные системы ведения врачебной практики, управления медицинскими учреждениями и наблюдением за состоянием здоровья пациентов полноценно заменяют бумажную историю болезни. Все медицинские данные пациента хранятся в одном месте, защищенном согласно требованиям КСЗИ.



«Приложение 112.in.ua имеет большую социальную значимость и спрос, поэтому сейчас нам как никогда нужно финансирование для его совершенствования и внедрения по всей Украине, ― говорит Роман Лев, соучредитель компании Make IT. ― Мы имеем около 500 писем-обращений по всей Украине от физических лиц и фондов, которые занимаются помощью для людей с ограниченными возможностями с просьбой внедрить приложение. Сейчас нас поддерживают представители ДСНС Тернополь, люди, которым это нужно, и те, кому не безразличны социальные проблемы. Поэтому мы призываем мэров, губернаторов, областные и местные администрации, советы, ОТГ, департаменты социальной защиты, страхования и других руководителей государства поддержать наш проект и помочь людям, которые в нем нуждаются».



GigaCloud ― лидер облачного рынка Украины по темпам роста и количеству клиентов. GigaCloud предоставляет в аренду IaaS-услуги (Infrastructure-as-a-Service) клиентам любого масштаба ― от малого бизнеса до огромных корпораций. В портфолио компании более 1000 клиентов в 6 странах мира и более 150 компаний-партнеров.



Make IT ― компания-разработчик, основанная в 2014 году и занимается разработкой информационных систем, веб-платформ, мобильных и веб-приложений с использованием PHP и JS фреймворков.