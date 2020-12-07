7 декабря 2020, 10:45

Вакцина будет приносить Pfizer миллиарды долларов ежегодно

ГК «ФИНАМ» провела исследование инвестиционной привлекательности фармацевтической компании Pfizer. Аналитики отмечают позитивную финансовую отчетность за III квартал 2020 года даже в условиях пандемии, и считают вывод на рынок вакцины от коронавируса дополнительным драйвером роста бизнеса фармпроизводителя. Акции эмитента рекомендуется «Покупать» с целевой ценой $42,22, потенциал роста составляет 3,44%.



Pfizer, Inc. — одна из крупнейших в мире фармацевтических компаний. Ведет деятельность по нескольким направлениям: болезни обмена веществ и сердечно-сосудистые риски, воспалительные заболевания и иммунология, неврология и болевые синдромы, онкология, редкие заболевания, вакцины, инфекционные заболевания. Фармпроизводитель располагает одной из самых диверсифицированных в отрасли линеек препаратов разнообразной специфики.



Отчетность Pfizer за III квартал 2020 года оправдала ожидания аналитиков «ФИНАМа», несмотря на масштаб воздействия пандемии на американскую экономику: «Covid-19 оказал минимальное негативное воздействие на бизнес фармгиганта, связанное с частичной отменой плановых медицинских осмотров педиатрами, терапевтами и узкими специалистами», — отмечается в исследовании.



Так, по итогам III квартала выручка Pfizer составила $12,13 млрд — на 4,3% ниже, чем за аналогичный квартал 2019 года, при этом показатель на $170 млн не дотянул до усредненных ожиданий. Выручка биофармацевтического направления за квартал увеличилась на 2,6% (г/г) и составила $10,22 млрд, тогда как выручка подразделения по выпуску препаратов с истекшими патентами Upjohn уменьшилась на 18,5% до отметки $1,92 млрд. Компания уточнила прогнозный диапазон по выручке за год, указав вместо прежнего диапазона $48,6-50,6 млрд более узкий диапазон $48,8-49,5 млрд.



Чистая прибыль Pfizer по итогам III квартала составила $2,194 млрд, а скорректированная чистая прибыль — $4,071 млрд, снизившись на 3,4% (г/г). Скорректированная чистая прибыль на акцию составила 72 цента в сравнении с 75 центами годом ранее. Компания уточнила свой прогноз по годовой скорректированной чистой прибыли на акцию с диапазона $2,85-2,95 до более узкого интервала $2,88-2,93.



Одним из главных драйверов роста компании в ближайшее время аналитики называют разрабатываемую экспериментальную вакцину от Covid-19: «Pfizer представила позитивные результаты совместных с BioNTech клинических испытаний в рамках 3-й фазы по экспериментальной вакцине от коронавируса и подала документы в FDA на получение разрешения на ее экстренное применение в США. Рассмотрение заявки состоится 10 декабря».



При положительном решении консультативного комитета по рассмотрению заявки Pfizer и BioNTech намерены произвести до 50 млн доз вакцины в 2020 году и порядка 1,3 млрд доз к концу 2021 года. В «ФИНАМе» полагают, что компания имеет все шансы вывести на рынок США такую вакцину первой, считая, что препарат способен принести компании миллиарды долларов дополнительной выручки ежегодно.



Акции Pfizer традиционно относятся к консервативным, при этом эмитент стабильно наращивает дивиденды: «За последние 5 лет среднегодовой темп роста составил 6,7%. Коэффициент выплаты дивидендов Pfizer превышает 52%, дивидендная доходность 2021Е — 4,3%».

