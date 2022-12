Hisense запускает к Чемпионату мира по футболу FIFA в Катаре новые активности

8 декабря 2022, 15:45

20 ноября ознаменовало начало долгожданного спортивного праздника – Чемпионата мира по футболу FIFA в Катаре 2022.

Высокотехнологичная компания Hisense выступает одним из официальных спонсоров мероприятия и представляет разнообразные инициативы, призванные объединить болельщиков, подарить незабываемые впечатления и познакомить c инновационными продуктами бренда Hisense через призму спортивного мастерства.



Для российских пользователей, желающих попытать удачу и развлечься, Hisense подготовила интерактивную игру «Твой лучший матч», которая продлится с 29 ноября по 18 декабря. Чтобы принять участие, необходимо посетить страницу https://ru.hisense.com/fifa-world-cup-2022/ и проявить свои лучшие спортивные качества, отражая виртуальные мячи противника. Среди тех, кто поделится результатами матча в ВКонтакте, будут разыграны призы. Главный приз – 55-дюймовый телевизор QLED 120 Гц – Hisense U7HQ, который является официальным телевизором Чемпионата мира по футболу FIFA в Катаре 2022.



Hisense U7HQ c диагональю 55 и 65 дюймов служит воплощением динамики и технологичности. Учитывая потребности болельщиков, Hisense снабдила эту модель встроенной панелью с частотой 120 Гц и спортивным режимом, чтобы зрители испытали эффект присутствия на стадионе в период матча. Детализированное и реалистичное изображение достигается за счет набора алгоритмов и современных технологий управления светодиодной подсветкой и цветопередачей Hisense. Более миллиарда оттенков, идеальные темные сцены, поэтапная обработка видео с помощью глубокого обучения, погружающий в происходящее звук – неполный перечень преимуществ телевизора.



Помимо Hisense U7HQ QLED120 Гц, к числу официальных продуктов чемпионата причислен целый ряд разработок Hisense, а именно:



телевизор Hisense ULED U8HQ с диагональю 55 и 65 дюймов, оснащенный комплексом новаторских технологий: Mini-LED, квантовые точки, локальное затемнение, Ultra Motion и т.д.;

лазерный телевизор Hisense LASER TV L9G с диагональю 100 и 120 дюймов, олицетворяющий красоту и уникальность исполнения, безупречное качество картинки и экологичность;

холодильники Hisense RQ-563N4GB1 и Hisense RQ-563N4GW1 – разного цвета, но одинаково надежные и простые в управлении;

малая бытовая техника Hisense, включая функциональные и стильные модели СВЧ-печей и пылесосов, уже доступные российским потребителям.

Узнать больше о продуктах Hisense и выбрать технику для дома можно на официальной странице компании. Напоминаем, что сейчас в российских магазинах DNS, Домотехника, М.Видео, РБТ, Ситилинк, Технопарк и Эльдорадо проходят акции с привлекательными ценами на широкий ассортимент телевизоров Hisense.



Благодаря Hisense поклонники спорта получат возможность встретиться с легендой бразильского футбола. Рикардо Изексон дус Сантус Лейти (Кака) отправится в тур Perfect Match Tour, который пройдет в знаковых локациях Дубая и Дохи. Вместе с болельщиками футболист примет участие в зрелищных активностях, а кому-то посчастливится сыграть бок о бок с кумиром.



При поддержке Hisense стартует ежедневная трансляция новостных выпусков FIFA World Cup Daily, by Hisense, приуроченных к периоду проведения соревнований. В рамках шоу известные спортсмены, ведущие эксперты, организаторы и комментаторы будут начинать подведение итогов каждого дня чемпионата с Фестиваля болельщиков FIFA в парке Аль-Бидда в Дохе. Помимо прочего, программа будет включать локальные репортажи из стран-участниц, архивные съемки и свежие репортажи.