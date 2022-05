Google.org виділяє грант для допомоги біженцям з України

5 мая 2022, 13:15

Google.org виділив грант розміром 1,5 млн доларів, щоб допомогти International Rescue Committee (IRC) розширити доступ до критично важливої інформації для тих, хто постраждав від війни в Україні.

Завдяки спільному персоналу та ресурсам, IRC підтримує United for Ukraine — новий онлайн-портал для біженців з України, який надає їм психологічну і юридичну допомогу, підтримку в розміщенні та роботу. Протягом наступних шести місяців команда Google.org Fellowship, що складається з 13+ співробітників Google, працюватимуть разом із IRC на волонтерських засадах, щоб допомогти у створенні United for Ukraine і поширити програму Signpost в усьому світі.



Девід Мілібенд, президент і генеральний директор IRC: «Поки мільйони людей продовжують тікати від кризи в Україні, зрозуміло, що нам потрібні сміливі зобов’язання та перспективні рішення — не тільки від урядів і громадських організацій, але й від приватного сектору. Давнє партнерство Google з IRC та їхня підтримка проєкту Signpost є прикладом сміливого та інноваційного мислення, якого ми потребуємо. IRC підтримує продовження співпраці у створенні рішень для подолання наслідків надзвичайної ситуації в Україні. Використовуючи технології та ресурси Signpost, ми розширимо охоплення платформи United for Ukraine, надаючи переміщеним особам важливу інформацію про отримання юридичних послуг і житла тощо».



Керівник Google.org в EMEA Роуен Барнетт зазначив: «Надання доступу до достовірної інформації та підключення переміщених осіб, які рятуються від війни в Україні, до критично важливих послуг є надзвичайно важливим аспектом. Ми пишаємося тим, що маємо команду з 13 співробітників Google.org, які протягом останніх шести тижнів приєдналися до команди IRC Signpost задля створення цієї платформи. Ці фахівці працюватимуть безкоштовно протягом шести місяців, щоб допомогти масштабувати ці життєво важливі зусилля».



Ніна Левчук і Ольга Хамама, співзасновниці United for Ukraine:



«Натхненні безпрецедентним духом і силою нашої громади, ми плануємо ніколи не зупинятися. Щойно війна закінчиться, ми спрямуємо цю силу на відбудову України і створення опори сучасної демократії та економіки».