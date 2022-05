GlobalLogic запускає відкритий IT-курс для українців

14 мая 2022, 0:09

Через вторгнення російської федерації на територію України, освітній процес у деяких закладах вищої освіти (ЗВО) призупинився або перейшов у змішаний формат.

IT-галузь продовжує працювати, розвиватися та пропонувати нові можливості спеціалістам. Міжнародна IT-компанія GlobalLogic запускає відкритий курс IT Basics Course. Він допоможе тим, хто втратив можливість навчатися, отримати навички в IT й у майбутньому зробити вклад у технологічний розвиток нашої країни.

Згідно з даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти, станом на 1 жовтня 2021 року, в Україні налічувалося понад 1 млн здобувачів вищої освіти. При цьому щороку спеціальність “комп’ютерні науки” обирало близько 50 тисяч вступників. Однак через війну в декількох регіонах України заклади вищої освіти частково призупинили свою роботу. Наразі вони мають складності з відновленням навчального процесу. Університети ще чотирьох областей перебувають на канікулах, в одній області виші не працюють зовсім. Про це повідомив міністр освіти України Сергій Шкарлет. Так, у зв’язку з бойовими діями, вища освіта України опинилася в нелегкій ситуації.

Щоб підтримати молодь та університети країни в ці часи, компанія GlobalLogic розробила відкритий курс IT Basics Course. Тренери та ментори GlobalLogic поділяться базовими знаннями та навичками, що необхідні для старту кар’єри в IT-індустрії.



“Багато університетів в Україні вимушені призупинити навчання, а ті, хто продовжують, роблять це у надзвичайно важких умовах. Ми робимо усе можливе, щоб допомогти нашій країні та всім хто потребує нашої підтримки, – зазначив керівник університетської програми GlobalLogic в Україні, кандидат технічних наук, доцент Євген Сакало. – Сподіваємося, що наші курси допоможуть молодим спеціалістам, попри складну ситуацію, отримати корисні знання та в подальшому реалізувати їх на практиці, аби зробити свій внесок у відбудову нашої країни після перемоги”.



Студенти вищих навчальних закладів зможуть опанувати корисні інструменти для навчання та роботи онлайн, а також дізнатися про soft skills, які необхідні для побудови успішної кар'єри в IT. Курс стартує 29 березня і проводитиметься в онлайн-режимі у вечірній час. Після його завершення слухачі отримають онлайн-сертифікат про проходження із зазначеною кількістю годин.